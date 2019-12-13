شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يطلاق مسابقة لاختيار أفضل 3 قرى و3 مناطق بالمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن اطلاق مسابقة على مستوى المراكز التسعة بالمحافظة لاختيار أفضل 3 قرى وأفضل 3 مناطق بالمدن في مستوى النظافة والتجميل والخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح «الداودي»، أن مدة المسابقة ستكون 3 أشهر وسيتم منح القرى والمناطق الفائزة جوائز مالية وشهادات تقدير، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال المسابقة وتقييم حجم الأعمال التي ستُنفذ، ومن ثم اختيار القرى والمناطق الفائزة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بوضع مخطط لأعمال التطوير والتجميل والنظافة التي سيتم تنفيذها والتي ستشمل أعمال التشجير والتجميل والإنارة والرصف وتمهيد الطرق والنظافة والأرصفة ورفع مخلفات ونواتج تطهير الترع والمصارف مع الإلتزام بمعدلات تنفيذ وزارة التنمية المحلية.

وأضاف أن الهدف الأساسي من المسابقة هو تحفيز الوحدات المحلية والقروية المختلفة للتنافس فيما بينها في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال تحسين الخدمات المختلفة المقدمة إليه وزيادة معدلات الأداء وتحسين البيئة.