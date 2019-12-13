شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: 3.7 مليون جنيه لتنفيذ 398 مشروعًا خلال نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق صندوق التنمية المحلية، خلال شهر نوفمبر الماضي، على إقراض 398 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر باستثمارات 3،7 مليون جنيه منهم 271 مشروعاً للمرأة بنسبة 68% من إجمالى المشروعات، وذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بتمكين الشباب والمرأة من تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وشدد «شعراوى»، في تصريحات صحفية، الجمعة، على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الراغبون في إقامة مشروعات صغيرة في المحافظات، موضحاً أن صندوق التنمية المحلية وافق منذ بداية العام المالى الحالى (أول يوليو 2019) على إقراض 1656 مشروعاً بإستثمارات تجاوزت 17 مليون جنيه وبلغ عدد المشروعات التي نفذتها المرأة 1124 مشروعاً .

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وأشار الوزير إلى أهمية دور الصندوق في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية خاصة في القري والنجوع والوحدات المحلية ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير، مؤكداً أن الصندوق يقدم الدعم الفنى والتدريبي للمستفيدين كما يقدم فترة سماح مناسبة قبل البدء في سداد أقساط القروض.

وأوضح أن محافظات المنيا والغربية والدقهلية والمنوفية والفيوم كانت الأكثر تنفيذاً للمشروعات التي مولها الصندوق، حيث نفذت محافظة المنيا 276 مشروعاً، والغربية 230 مشروعاً، والدقهلية 209 مشروعات، والمنوفية 172 مشروعاً، والفيوم 138 مشروعاً، موجهاً القائمين على الصندوق بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التي تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظاً عليها من الاندثار ودعم القرى المنتجة على مستوى الجمهورية والتوسع في إقامة الصناعات التكاملية في الريف.

وأضاف «شعراوى» أن الوزارة تعمل على زيادة موارد الصندوق التمويلية للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لآخر لتنفيذ مشروعات صغيرة مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجاً خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة والتى يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها، مؤكداً أن الصندوق يعزز مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات التي يتم إقراضها.