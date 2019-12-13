شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإنتاج الحربى والتموين يبحثان التعاون فى مشروعات بقارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والوفد المرافق له بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى لمناقشة موضوعات التعاون المشترك بين الوزارتين.

يأتي هذا الاجتماع فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى فى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية الحالية للشركات التابعة لتعميق التصنيع المحلى والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى مجالات تصنيع الصوامع الحقليه ومخازن الغلال سواء فى مصر أو خارجها لصالح الدول الأفريقية، إلى جانب رفع كفاءة الصوامع الموجوده حاليا من نوعية "بلومبرج".

كما تم تناول التعاون فى مجال تطوير المطاحن وتوريد زيت الطعام والموقف التنفيذى لمشروع تنقية بطاقات التموين وتشغيل أحد المخابز التابع لإحدى شركات الإنتاج الحربى.

من جانبه أكد الدكتور على مصيلحى أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى اشتراكها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يساهم فى نجاح تنفيذ موضوعات التعاون المشترك لتحقيق سياسة الدولة فى الحفاظ على الحبوب خاصة القمح من خلال إنشاء وتشغيل الصوامع بالأساليب المستحدثة التى تضمن حفظاً وتداولاً آمناً ومجدياً للحبوب لما فيه صالح المواطن المصرى.