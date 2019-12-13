الثقافة تنفى وجود أزمة بميزانية معرض الكتاب تهدد انعقاد دورة 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الثقافة ما تردد من أنباء حول وجود أزمة بميزانية معرض الكتاب تُهدد انعقاد دورة 2020، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة بميزانية معرض الكتاب، مُشيرةً إلى انطلاق المعرض فى موعده المُقرر خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير المقبل، مع توفير كل الموارد المالية والدعم اللازم من أجل إخراج معرض القاهرة الدولى للكتاب بشكل يليق بمكانة وأهمية مصر، باعتباره أكبر المعارض العربية والأفريقية.
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أنه فى إطار سعى الدولة لتطوير المعرض والتسهيل على كل الوفود التى سيستقبلها، سيتم لأول مرة هذا العام إدخال خدمة البحث عن الكتب ومعرفتها ومدى توافرها داخل المعرض، من خلال تطبيق على الموبايل، حيث يشتمل التطبيق على خريطة شاملة للمعرض تحتوى على كل أماكن دور النشر وأماكن العرض وقاعات الفعاليات.
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