شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تفند شائعة أداء امتحانات الصف الأول الثانوى بدون نجاح أو رسوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء عن أداء امتحانات الصف الأول الثانوى للترم الأول بدون نجاح أو رسوب، مُؤكدةً أن حالة الطالب تتحدد بمجموع درجات الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثانى، مُوضحةً أن عملية تقدير الدرجات ستتم على مستوى الإدارة التعليمية، ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50%‏ فأكثر لمجموع الفصلين الدراسيين.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أنه يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر إجراؤها خلال شهر يناير 2020 ورقياً، ووفقاً للمواصفات التى يصدرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وتعقد الامتحانات على مستوى كل إدارة تعليمية وبنظام الـ(‪Open Book)، وستتم عملية تقدير الدرجات على مستوى الإدارة التعليمية، على أن تتولى المديرية تجميع النتائج من الإدارات التعليمية التابعة لها وإرسالها للوزارة وفقاً للنموذج والآلية التى سوف يتم إعدادها من قبل قطاع تكنولوجيا المعلومات.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم استغلال أسوار المدارس الحكومية في إنشاء محلات تجارية لتعظيم مواردها، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستغلال الوزارة أسوار المدارس الحكومية لإنشاء محلات تجارية لتعظيم مواردها، مُوضحةً أن الدولة تولي قطاع التعليم أهمية قصوى، من خلال توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بهذا القطاع، دون اللجوء لمثل هذه الحلول.

وفي سياق متصل، تم تسليم عدد 1097 مدرسة بإجمالي 18 ألف فصل بداية من العام المالي السابق وحتى نهاية نوفمبر 2019، وجار عمل مشروعات بعدد 20 ألف فصل ضمن عدد 1200 مشروع، وجار إسناد عدد 96 مشروعاً بعدد 1300 فصل، ومن المقرر طرح جديد لصالح العام المالى القادم بعدد حوالى 20 ألف فصل، وذلك فى ضوء الاعتمادات المالية التى ستتم إتاحتها.