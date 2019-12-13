الحكومة تحسم الجدل بشأن أداء امتحانات أول ثانوي بدون نجاح أو رسوب

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن أداء امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الأول بدون نجاح أو رسوب.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لأداء امتحانات الصف الأول الثانوي للترم الأول بدون نجاح أو رسوب، وأن حالة الطالب تتحدد بمجموع درجتي الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، مُوضحةً أن عملية تقدير الدرجات ستتم على مستوى الإدارة التعليمية، ويشترط لنجاح الطالب حصوله على٥٠٪‏ فأكثر لمجموع الفصلين الدراسيين.

وقالت الوزارة إنه يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر إجراؤها خلال شهر يناير 2020 ورقياً، ووفقاً للمواصفات التي يصدرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتعقد الامتحانات على مستوى كل إدارة تعليمية وبنظام الـ (Open Book)، وستتم عملية تقدير الدرجات على مستوى الإدارة التعليمية، على أن تتولى المديرية تجميع النتائج من الإدارات التعليمية التابعة لها وإرسالها للوزارة وفقاً للنموذج والآلية التي سوف يتم إعدادها من قبل قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273 /02).

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