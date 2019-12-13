أخبار مصر | بعد الفوز بأغلبية البرلمان.. ترامب يوجه رسالة إلى بوريس جونسون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الفوز بأغلبية البرلمان.. ترامب يوجه رسالة إلى بوريس جونسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على فوز رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأغلبية البرلمان، لافتا إلى أن هذا سوف يتيح لبلاده توقيع اتفاق قوي مع بريطانيا.

وكتب "ترامب"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك لبوريس جونسون على فوزه الكبير، بريطانيا والولايات المتحدة أصبحا أحرار في توقيع اتفاق التجارة بعد البريكست. هذه الصفقة سوف تكون أكبر وأكثر ربحية عن أي صفقة يمكن إبرامها مع بريطانيا. احتفل يا جونسون".

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كان رئيس الوزراء البريطاني المحافظ، بوريس جونسون، قد فاز بالأغلبية في البرلمان البريطاني، وذلك بعد فرز النتائج في 600 دائرة، حيث فاز بـ326 مقعدا، في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 650 مقعد.

وتمهد هذه الأغلبية الطريق أمام جونسون، لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل.

وعلق "جونسون"، على الفوز قائلا: "يبدو أن هذه الحكومة المحافظة حصلت على تفويض جديد وقوي لإنجاز بريكست، وأعتقد أن هذه ستصبح انتخابات تاريخية ستمنحنا الآن، في هذه الحكومة الجديدة، فرصة احترام الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني لتغيير هذه البلاد للأفضل ولإطلاق إمكانات شعب هذا بالبلد بأكمله".