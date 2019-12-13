مصر | تجديد حبس 17 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 17 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام للنيابة تجديد حبس 17 متهمًا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

والمتهمون المحبوسون كلا من: "محمود فهمى، وأحمد عادل، وعرفه يوسف، ويوسف رضا، ومحي الدين شعبان، وسعد عمران، ومحمود الهادي، ومحمد الهادي، ومحمود سعد، وإبراهيم عبد الستار، والشرقاوى أحمد، ومحمد خالد، والسيد فرغلى، وناصر محمد، وجمال البدرى، ومحمد مصطفى".

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.