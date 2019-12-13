شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وأتربة.. «الأرصاد» تحذر من طقس اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يسود طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة​ ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا.

والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «12- 19»، إسكندرية «13- 18»، قنا «11- 20»، الأقصر «10– 20»، أسوان «10– 21».