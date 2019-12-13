ترامب يهنئ جونسون بالفوز فى الانتخابات البريطانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون على فوزه فى الانتخابات وقال إنه سيكون بوسع البلدين الآن إبرام اتفاق تجارى "ضخم" جديد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكتب ترامب فى تغريدة على تويتر فى وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة "يمكن أن يكون هذا الاتفاق أكبر بكثير وأكثر ربحية من أى اتفاق يمكن إبرامه مع الاتحاد الأوروبي. احتفل يا بوريس".

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