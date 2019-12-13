شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة «رجالي» ضد قانون «الأحوال الشخصية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن عدد من الرافضين لقانون الأحوال الشخصية الحالى «جروب» على تطبيق «واتس آب»، لحشد أكبر عدد من المؤيدين لمشروع القانون المقدم من الأزهر الشريف، والذى تم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالى.

Advertisements

كما أقام ما يقرب من 37 شخصاً من الرافضين لقانون الأحوال الشخصية الحالى دعويين أمام محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بإلغاء المجلس القومى للمرأة، باعتباره مؤسسة قائمة على التمييز ضد الرجال، واستبداله بالمجلس القومى للأسرة المصرية.

كما طالب أصحاب الدعاوى بإلزام مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية وإصدار تشريع عادل، وكذلك بإعفاء عبلة الهوارى، عضو المجلس، من أى مناقشات للمشروع لآرائها المتطرفة ضد الرجال، كما طالبوا بإسناد حضانة الأبناء للأب فى حال وفاة الأم أو زواجها، وكذلك تحديد 7 سنوات للولد و9 للبنت للعودة إلى حضانة الأب، مع إلغاء التخيير للأخيرة.

من جانبه، قال الدكتور أشرف تمام، الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مؤسس جروب «المجلس القومى للأسرة المصرية» المناهض للقانون الحالى، إن هناك بعض مواد التشريع الحالى تضر بالرجال وتؤدى لتفكك الأسر والمجتمع. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى حددت 14 ديسمبر الجارى لنظر الدعويين.