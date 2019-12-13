شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مدخل معبد الأقصر ضمن مشروع «الهوية البصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مشروع «الهوية البصرية» بمحافظة الاقصر، إبداعاته فى تطوير وتجميل الأماكن السياحية والأثرية، وذلك بالتعاون مع الجامعة الألمانية، وهو المشروع الذى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تبنيه فى المؤتمر الوطنى للشباب مطلع العام الجارى، والذى يهدف لترسيخ مفهومى الهوية البصرية والترويج السياحى لمصر. المشروع انطلق من الأقصر فى 8 إبريل عام 2018، وتسلم المحافظ وقتئذ دليل هوية المحافظة الذى صممه 300 خبير مصرى وألمانى بجانب 500 طالب بالجامعة الألمانية، لتطوير المحافظة بالكامل وإعداد مشروعات متنوعة لتجميل المدينة. وشملت أعمال التطوير والتجميل الميادين والشوارع وسيارات التاكسى والحنطور، وكورنيش النيل، وواجهات المنازل، والمراكب الشراعية، والمصالح الحكومية، كما امتد التطوير لمداخل المعابد الفرعونية ومنها معبد الأقصر، وذلك بأيادى رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع مجلس المدينة، وكلية الفنون الجميلة، والجامعة الألمانية، لإضفاء سحر خاص على المزارات فى عاصمة آثار العالم.

وقال أحمد عربى، مدير معبد الأقصر، إن تطوير المعبد شمل تغيير مسار الزيارة فيه حيث تم تخصيص بوابة 2، لخروج السائحين بدلًا من دخولهم ونقل موقع شباك حجز التذاكر ليجاور البوابة الرئيسيّة مع وضع تصور جديد للبوابة الثانية وإنشاء كافتيريا ليرتاح فيها الزوار، وهدم الطوب اللبن الموجود، ووضع زجاج بدلًا منه ليتمكن السائح من مشاهدة المعبد من الداخل بسهولة، كما تم تطوير المقاعد وأماكن الاستراحات واللوحات الإرشادية بالمعبد. وحسب أيمن الشريف رئيس المدينة، فإن خطة تطوير الأقصر تشمل ساحة سيدى أبو الحجاج التى اقترب الانتهاء منها ضمن مشروع الهوية البصرية، وذلك لأهمية هذا المكان، كما تم تحسين الطرق ووضع الأزهار لإظهار الأقصر بشكل عالمى.