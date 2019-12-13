الصحف تبرز المشاركة الفعالة للرئيس في منتدى السلام والتنمية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة وقائع ختام أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والمشاركة الفعالة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الفعاليات، حيث أشاد بالدور العظيم الذي لعبته المرأة المصرية، منوهًا بدور "عظيمات مصر" خلال فترات عصيبة من تاريخ الوطن خاصة خلال 2013.

وسلطت الصحف الضوء على نشاط الرئيس السيسي على هامش أعمال المنتدى ، حيث أقام الرئيس مأدبة عشاء رسمية لتكريم رؤساء الدول ورؤساء الوفود المشاركين في المنتدى ، كما عقد عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء الدول والوفود المشاركة.

واهتمت الصحف -كذلك- بانطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينه شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الحالي، تحت رعاية الرئيس السيسي.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع ختام منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، حيث أبرزت الصحف إشادة الرئيس السيسي بالدور العظيم الذي لعبته المرأة المصرية، منوهًا بدور "عظيمات مصر" خلال فترات عصيبة من تاريخ الوطن خاصة خلال 2013.

ونقلت صحف (الأهرام) عن الرئيس السيسي - في مداخلته خلال جلسة دور المرأة الإفريقية في تحقيق السلام والأمن والتنمية في المنتدى - قوله إن المرأة المصرية استدعت نفسها لحماية وطنها والأجيال المقبلة في مواجهة ظروف شديدة القسوة.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس أثنى على الأدوار المشهودة للمرأة المصرية في مكافحة الإرهاب أو في تمرير أصعب برنامج إصلاح اقتصادي بمصر، مشددًا على ضرورة أن تحتل المرأة المصرية المكانة التي تستحقها، مضيفًا أنه في كل مرة يتم تعيين مسؤولة في أي منصب حكومي تكون الأكثر مسئولية وكفاءة والأقل فسادًا.

وأبرزت الصحيفة مطالبة الرئيس السيسي بمنح المرأة الفرصة في الدول الإفريقية. وحول قانون الأحوال الشخصية الذي تجري مناقشته حاليا في مصر وأثار مخاوف المصريات، أكد الرئيس السيسي أنه لن يوقع أي قانون لا ينصف المرأة، مبينا أن البرلمان حريص على المناقشة المتوازنة للقانون.

وتابعت الصحيفة لقاء الرئيس السيسي مع نظيره النيجيري محمد بوهاري، حيث شدد الرئيس على أن مصر تحرص خلال رئاستها الاتحاد الإفريقي على تحقيق أهداف القارة الاستراتيجية، لاسيما في مجالات السلم والأمن وترسيخ الاستقرار وإنهاء النزاعات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية وإصلاح الاتحاد.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية القول إن الرئيسين بحثا مستجدات الأوضاع بالسودان وليبيا ومنطقتي الساحل وغرب إفريقيا، وكذلك أطر تعظيم العمل الإفريقي المشترك.

وأثنى الرئيس السيسي على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ونيجيريا وتطورها سياسيا واقتصاديا واستثماريا وأمنيا وثقافيا، وأشار إلى تنامي التعاون بين الجانبين في بناء القدرات من خلال برامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إيمانا بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بإفريقيا.

وفي نشاط رئاسي آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي أقام مأدبة عشاء رسمية لتكريم رؤساء الدول ورؤساء الوفود المشاركين في المنتدى، واستهل الرئيس كلمته بالترحيب بالضيوف ودعاء المشاركين الوقوف دقيقة حدادا على أرواح الجنود الذين سقطوا في النيجر ضحايا عملية إرهابية غاشمة؛ مما تسبب في مغادرة الرئيس محمدو ايسوفو لمتابعة الأوضاع في بلاده.

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ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي تأكيده أن منتدى أسوان يمثل خطوة جديدة ضمن خطواتنا العديدة نحو وضع مستقبل أفضل للقارة الإفريقية، ويعد فرصة للحوار من أجل السلام ومناقشة قضايا التنمية سويا لتصنع لشعوبنا وأبنائنا مستقبلا أفضل يليق بنا جميعا .

وفي السياق ذاته،ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي أكد - خلال استقباله بأسوان الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهوريه جزر القمر - تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك مع جمهورية جزر القمر على مختلف الأصعدة والعمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين ودعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في جزر القمر .

ونقلت الصحيفة عن متحدث الرئاسة القول إن الرئيس السيسي رحب بالرئيس عثمان في مصر، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين على المستويين العربي والإفريقي، فضلا عن الروابط المتميزة بين الشعبين الشقيقين في ظل العدد الكبير للدارسين والوافدين من جزر القمر في مصر.

إلى ذلك، أبرزت صحيفة (الأهرام) في صدر صفحتها الأولى انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الحالي، تحت رعاية الرئيس السيسي.

وذكرت الصحيفة أن فعاليات المنتدى تضم 22 جلسة تتناول مختلف القضايا والتحديات الدولية والإقليمية والقارية ومناقشته رؤى الشباب المشاركين فيه حول حلول هذه التحديات ، وتتصدر ملفات التغير المناخي والطاقة والتنمية في إفريقيا والإرهاب والنزاعات المسلحة والتحول الرقمي والثورة الصناعية وتحديات وسائل التواصل الاجتماعي المناقشات خلال الجلسات ، وشهد أمس انطلاق 7 ورش تحضيرية للمنتدى منها الشباب والثورة الصناعية الرابعة.

في سياق آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رافق الرئيس السنغالي ماكى سال بجولة في مجمع بنبان لمحطات الطاقة الشمسية بأسوان، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى السلام والتنمية المستدامة في إفريقيا وشاركهما الجولة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الذي قدم عرضا وافيا عن المشروع.

ونسبت الصحيفة إلى رئيس الوزراء تأكيده على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لملف تنوع مصادر الطاقة الكهربائية، بما يلبي كافة الاحتياجات التنموية والخدمية ويحقق أهداف التنمية المستدامة، مجددا التأكيد على حرص الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة على التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإقامة المزيد من مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

أما في صحيفة (الجمهورية) ، فنشرت أن محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة imut المصرية وشركة Escripano الإسبانية بهدف التعاون المشترك في مجالات التصنيع العسكري والأنظمة الدفاعية.

ونقلت الصحيفة عن العصار القول إن مذكرة التفاهم تهدف إلى الاستفادة من خبرات شركة Escripano الأسبانية في مجالات التصنيع العسكرية والصيانة والتدريب والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الصناعية المتوفرة لدى الجانب المصري والمتمثل في شركات الإنتاج الحربي وشركة IMUT للتعاون في مجال تصنيع الأسلحة والمعدات وأنظمة المراقبة.

أمنيا، أبرزت صحيفة (الأخبار) اللقاء الذي عقده اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع جايمو باسيليو مونتيرو وزير داخلية جمهورية موزمبيق، الذي يقوم بزيارة البلاد، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون المشتركة في مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها.

ونقلت الصحفية عن الوزير الموزمبيقي إشادته بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية لترسيخ مناخ الأمن والاستقرار بالبلاد وتميز أجهزتها في مجالات مكافحه الإرهاب والجرائم الجنائية، معربا عن تقديره لما وصلت إليه من تطور وكفاءة، كما أكد تطلعه لتوسيع قاعدة استفادة أجهزه الأمن ببلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المصرية في عدد من المجالات الشرطية محل الاهتمام، خاصة في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.​