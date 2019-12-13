شكرا لقرائتكم خبر عن طقس سيئ الأحد والاثنين.. وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية الأسبوع المقبل، تشهد البلاد حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تتعرض البلاد الأحد والإثنين المقبلين لطقس غير مستقر، تشهد أمطار غزيرة تصل لحد السيول وتمتد على القاهرة الكبرى.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس الأسبوع المقبل يومى الأحد والإثنين فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، كما يلى:

- تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يومى الأحد والإثنين 15 و 16 ديسمبر الجارى

- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار

- الأمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة

- ستكون الأمطار متوسطة الشدة على محافظات الوجه البحرى ومناطق من شمال الصعيد يوم الأحد

- يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الانحاء

- الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد ومناطق من الوجه البحرى حتى شمال الصعيد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس .

- تنشط الرياح على البحر المتوسط وتؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية

- يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 3 و 4 درجه على شمال البلاد

- يسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد ليلا

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- متوقع أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية اعتبارا من يوم الإثنين .

- بالقاهرة الكبرى متوقع يوم الأحد أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة

- تنشط الرياح أيضا على القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة

- تعود درجات الحرارة لمعدلاتها يوم الإثنين وتهدأ الرياح وتنعدم فرص سقوط الأمطار

- تتراوح درجات الحرارة يوم الأحد بالقاهرة والوجه البحرى من 16 إلى 17

- السواحل الشمالية من 17 إلى 18

- شمال الصعيد من 17 إلى 18

- جنوب الصعيد من 22 إلى 23 ،

- جنوب سيناء من 22 إلى 23 درجة.