شكرا لقرائتكم خبر عن كوربين يقر بهزيمة العمال فى الانتخابات البريطانية: ليلة مخيبة للآمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف زعيم حزب العمال البريطانى جيريمى كوربين بهزيمته فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت أمس فى بريطانيا، معتبرا أنها كانت ليلة مخيبة للآمال. واعتبر كوربين أن بريكست كان أحد أسباب نتيجة الانتخابات البريطانية، موضحا أنه لن يقود حزب العمال فى الانتخابات المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوربين يقر بهزيمة العمال فى الانتخابات البريطانية: ليلة مخيبة للآمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.