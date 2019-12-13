شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن أعمدة الإنارة المكشوفة على رقم 121 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة، المواطنين بالإبلاغ عن مهمات الكهرباء من كابلات و أكشاك وأعمدة الإنارة المكشوفة على الخط الساخن للوزارة على رقم 121، مناشدا المواطنين بعدم التطوع لإصلاح أى اعطال و الابلاغ عن أى عطل او تأثر أى مهمة من مهمات الكهرباء بالامطار .
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفرق الفنية التابعة لشركات توزيع الكهرباء متواجدين بالشوارع بمختلف أنحاء الجمهورية التدخل السريع فى حالة وجود اي اعطال ناتجة عن سوء الاحوال الجويه.
وأوضح حمزة ، أن اعمدة الإنارة تتبع المحليات من حيث الصيانة و التشغيل و لا علاقة لوزراة الكهرباء بها ، موضحا أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين من أعمدة إنارة الشوارع و تقوم بارسالها للاحياء المختلفة وذلك من منطلق حرص الوزارة على سلامة المواطنين.
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