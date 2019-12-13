شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انقطاع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية لأعمال إصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه اليوم الجمعة عن غرب الإسكندرية ، وذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط ناقل قطر 1000 بالطريق الزراعى أمام نادى الصيد. وأشارت الشركة فى بيان صادر اليوم، إلى أنه سيتم انقطاع المياه عن بعض مناطق غرب الإسكندرية و هى " نادى الصيد ، القبارى ، الورديان ، الدخيلة ، بعض مناطق العجمى " وذلك فجر اليوم الجمعة فى الخامسة صباحا و حتى إنتهاء أعمال الإصلاح ، وإعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح ، كما أعلنت شركة مياه الإسكندرية أنه سيتم غلق الطريق لتتمكن عمال الشركة من الإصلاح و ذلك بالتنسيق مع إدارة المرور و ناشدت المواطنين فى حالة طلب سيارة للمياه" يجب الإتصال علي الخط الساخن 125. Advertisements

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