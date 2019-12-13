شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات لاستقبال الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، أنه تم رفع حالة الطوارىء القصوى لكافة قطاعات المصلحة للتعامل مع الأمطار الرى تشهدها البلاد، والغاء الاجازات ورفع تقارير على مدار الساعة، بحالة جسور الترع، مشيرا أن المعدات جاهزة للتعامل فى حالة حدوث أى أزمات.

أضاف السعدى أنه تم خفض مناسيب المياه فى الترع والرياحات الرئيسية على مستوى الجمهورية لضمان استيعاب أى كميات من مياه الأمطار وعدم غرق الأراضى الزراعية مشيرا الي أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة، لحين الانتهاء من موسم الامطار الذي تتعرض له البلاد حاليا كما يتم مناسيب المياه لشبكة توزيع المياه كل ساعه بما يساعد علي اتخاذ القرار المناسب ، والمرتبط باحتياجات البلاد.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالاضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه باجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة ازمات السيول.