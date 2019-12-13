مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. وفاة حاتم بجاتو وكواليس قتل صاحب مغسلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. وفاة حاتم بجاتو وكواليس قتل صاحب مغسلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

المفوضين تحجز دعوى العلاقة بين المؤجر والمستأجر للتقرير

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم تنص عليه على انتهاء عقد الايجار فى جميع الأحوال إذ زادت مدته على ستين عامًا، لكتابة تقريرها بالرأى القانون.

بلاغ للنائب العام يتهم الرئيس السابق لـ"الوطنية العقارية للبنوك" بإهدار المال العام

تلقى النائب العام المستشار حمادة الصاوي ونيابة الأموال العامة بلاغا ضد مختار الدهشوري رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة العقارية للبنوك الوطنية والتنمية، والعضو المنتدب، وأشرف محمود الضبع نائب رئيس مجلس الإدارة في البلاغ رقم 1513بتاريخ 20191120 نيابة الأموال العام بالتجمع الخامس، وتم إحالته لنيالة شرق القاهرة برقم 1317لسنة 2019 بسب إهدار مال عام يتجاوز ملايين الجنيهات.

ننشر خريطة التحويلات البديلة بعد غلق كوبري الجلاء بمصر الجديدة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق كوبرى الجلاء بالإتجاهين من الساعة 11 مساء الخميس الموافق 12122019 حتى الساعة 8 صباحًا يوم السبت الموافق 14122019، ومن الساعة 11مساء السبت الموافق 14122019 إلى الساعة 6 صباحًا يوميًا حتى إنتهاء الأعمال، ومن الساعة 11مساء الخميس الموافق 19122019 حتى الساعة 8 صباحًا يوم السبت الموافق 21122019، وذلك إذا إقتضى الأمر.

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كان مرتديا "جلباب وشال".. كواليس قتل صاحب مغسلة بـ 3 طلقات في أكتوبر

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل صاحب مغسلة بمدينة 6 أكتوبر، بسبب وجود خلافات ثأرية بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهم، وتبين أنه وقعت خلافات ثأرية بين عائلة أبو عزية "عائلة المتهم"، وعائلة رحيم " عائلة المجني عليه" بمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، منذ عام ونصف قُتل على إثرها عم المتهم على يد نجل عم المجني عليه، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من القبض على المتهم بارتكاب الجريمة.

وفاة حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

توفى المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد رحلة علاجية طويلة بألمانيا، ويصل جثمان الفقيد فجر الجمعة، إلى مطار القاهرة.

حبس نجار قتل صاحب مغسلة بأكتوبر

أمرت النيابة العامة،بجنوب الجيزة، حبس نجار مسلح يبلغ من العمر 21 عامًا بعد قتله لصاحب مغسلة البالغ من العمر 33 عامًا بأكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بإطلاق أعيرة نارية برش خرطوش مما احدث إصابته وتم نقله للمستشفى وكان لفظ أنفاسه الأخيرة، لأخذ الثأر منه لمقتل عمه منذ حوالى عام، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

