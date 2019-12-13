أخبار مصر | "وظائف وقروض" في الملتقى الرابع للتوظيف بكلية الآثار في جامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وظائف وقروض" في الملتقى الرابع للتوظيف بكلية الآثار في جامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان، رئيس جامعة القاهرة، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآثار جامعة القاهرة، ملتقى التوظيف الرابع، بحضور العديد من رموز الدولة، والذي يهدف المساعدة الخريجين من كليه الآثار جامعة القاهرة في إيجاد فرص عمل في مختلف المجالات.

وشهد الملتقى الأستاذ الدكتور جمعة عبد المقصود القائم بأعمال عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، أستاذ علم الترميم بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة هالة عفيفي وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس قسم الترميم، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، والدكتورة نشوى أبو اليزيد رئيس قطاع الترميم بإدارة القاهرة التاريخية.

كما شهد المؤتمر عدد من الجهات الحكومية منها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ووزارة الشباب والرياضة إدارة تدريب وتأهيل الشباب، ومصلحة الكفاية الانتاجية بوزارة الصناعة، وقطاعي المتاحف والترميم بوزارة الآثار، وعدد كبير من الشركات الخاصة، منها شركات مقاولات وأغذية، وشركات صناعيه وشركات معمارية.

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وقالت الأستاذة الدكتورة هالة عفيفي وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجهات التي شهدت الملتقى عرضت العديد من فرص العمل والتدريب على الطلاب حيث قامت إدارة تدريب وتأهيل الشباب بوزارة الشباب والرياضة بتوفير فرص تدريبية ضخمة للطلاب.

وأضافت "عفيفي" أن مصلحة الكفاية الإنتاجية عرضت فرص تدريب حيث لديهم مراكز كثيرة ترعى الحرف التراثية، وكذلك ممثلين من التعليم العالي الذين عرضوا فرص تدريبية أخرى تتعلق بمختلف تخصصات خريجين الكلية.

وأشارت إلى أن إحدى الشركات الخاصة عرضت تعيين 10 من المرممين بعد توافر الشروط المطلوبة فيهم، وكذلك عرض بنك مصر إمكانية إعطاء قروض للطلاب والخريجين للبدء في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتم الاتفاق على دراسة أن يقدم البنك منحة تدريبية منه مع بالتعاون مع الشركات، ومن يثبت كفاءته فسوف يتم تعيينه.

كما تضمن الملتقى دعوة السيد عبد المجيد أحمد من الأزهر الشريف، والذي أعلن عن تطوير مكتبه الأزهر، وتم عرض المكان الخاص بها وأكد على احتياجه للكوادر الشابة من الطلبة والخريجين، كما عرض قطاع الترميم بالقاهرة التاريخية التابعة لوزارة الآثار احتياجاته من المرممين والشروط المطلوب توافرها فيهم.