شكرا لقرائتكم خبر عن «غالي» مرشحًا للجنة السياسات المالية في بنك إنجلترا المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن الاقتصادى المصرى يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، المقيم في بريطانيا حاليًا، تم ترشيحه لعضوية لجنة السياسات المالية للبنك المركزى في المملكة المتحدة (بنك إنجلترا).

وجاء الترشيح ضمن فئة الأعضاء الخمسة الذين يُختارون من خارج العاملين بالبنك للاستفادة من خبراتهم في اللجنة التي تضم 13 عضوًا وتختص بتحديد ومراقبة المخاطر البنيوية التي يمكن أن تهدد النظام المالى البريطانى، واتخاذ إجراءات لمواجهتها. شغل «غالى» عدة حقائب وزارية منذ عام 1993 شملت التعاون الدولى والشؤون الاقتصادية والتجارة الخارجية وكان آخرها وزارة المالية التي غادرها عام 2011، كما عمل خبيرًا بصندوق النقد الدولى ومحاضرًا في عدد من الجامعات.