شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ يعاود ضرب المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المحافظات موجة من الطقس السيئ أمس، ففى القاهرة، أعلن أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، انتظام حركة القطارات بالخط الأول في الاتجاهين «حلوان/ المرج الجديدة» بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن اهتزاز بالشبكة الكهربائية بين محطتى المعصرة وحدائق حلوان، نتيجة لسقوط أمطار غزيرة وتقلب الأحوال الجوية.

وقال «بكير» إن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الـ3 للمترو، في حالة استعداد للعمل على إزالة أي أعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وفى الإسكندرية أدت موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة، إلى ارتباك حركة المرور بالمحافظة، وأعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمى لهيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعى ومنتظم دون تأثير لارتفاع أمواج البحر.

وفى كفر الشيخ، شهدت مدن وقرى المحافظة هطولا شديدا للأمطار وسوء الأحوال الجوية، وأعلن المحافظ الدكتور جمال نورالدين، حالة الطوارئ القصوى.

وقال محمد عبدالله، مدير عام غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، إن المحافظ أعطى تعليماته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لكسح تجمعات الأمطار.

وفى الدقهلية، شهدت المحافظة هطول أمطار رعدية غزيرة ما تسبب في غرق الشوارع الرئيسية والجانبية والأماكن المنخفضة بمياه الأمطار، وأعلن المحافظ الدكتور أيمن مختار، حالة الطوارئ بالوحدات المحلية لشفط مياه الأمطار من الشوارع.

ووجه المحافظ بضرورة التأكد من سلامة أعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة ومراجعة مستوى الإضاءة العامة بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة السير والمرور بالشوارع.

وفى القليوبية، أعلنت المحافظة حالة التأهب القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية، وأعلن المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، حالة الطوارئ، مشددًا على ضرورة مراجعة أنظمة صرف تجمع مياه الأمطار بالطرق والأنفاق والشوارع والميادين لمنع تجمعات المياه وحل كافة مشاكل كفاءة بالوعات صرف الأمطار.

وشدد على أهمية الجاهزية في التعامل مع الأمطار طوال فصل الشتاء، حيث كلف المحافظ المسؤولين بمراجعة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة التوصيلات العشوائية وإعادة عزلها لمنع أي مشكلات تؤدى لحوادث الصعق، خاصة في موجات الطقس.‏‏

وأهاب اللواء إيهاب مرزوق، مدير الإدارة العامة للمرور، بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطريق الزراعى والحر، بسبب الأمطار التي قد تنتج عنها حوادث جسيمة نتيجة القيادة برعونة.

وشهدت قرية الدير بمركز طوخ، انهيار منزل خال من السكان مبنى بالطوب اللبن، وسقوط سور الدور الرابع بمنزل آخر، بسبب سوء الأحوال الجوية وحركة الرياح الشديدة التي صاحبتها موجة من الصقيع.

Advertisements

وفى المنوفية، هطلت أمطار غزيرة على عدد من مراكز المحافظة، تسببت في اختفاء المارة من الشوارع، وقال المحافظ اللواء إبراهيم أبوليمون، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وأخرى بكل مركز، بالإضافة لرفع حالة الاستعداد القصوى لتسيير الطريق في حالة هطول أمطار شديدة.

وأعلنت شركة مياه الشرب، رفع درجة الاستعداد القصوى لانتشال المياه لمنع حدوث شلل مرورى، بالإضافة لانتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات حال حدوث أي انسداد لها، بالإضافة لانتشار سيارات الكسح لشفط المياه.

ولقى طالب مصرعه صعقًا بالكهرباء من عمود إنارة بقرية هورين مركز بركة السبع في المنوفية، أثناء عودته من المدرسة، بسبب تسقاط الأمطار.

تلقى اللواء محمد ناجى، مدير الأمن، إخطاراً يفيد مصرع «م. ا. ا» طالب بالصف الثالث الإعدادى، صعقاً بالكهرباء، وبسؤال شاهد عيان أوضح أن عمود الإنارة يبعد عن المدرسة بأمتار، وأثناء خروجه من المدرسة لمس العمود فتوفى في الحال، وتم نقله لمستشفى بركة السبع المركزى، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفى البحيرة، شهدت المحافظة سقوط أمطار وتوقفت حركة الصيد من ميناء الصيد بالمعدية بمركز إدكو وبوغاز رشيد بمركز رشيد، وترأس المحافظ اللواء هشام آمنة، غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة لمتابعة الجهود المبذولة للحد من آثار موجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، وشدد على استمرار الانعقاد الدائم ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية، وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة، والتعامل الفورى معها وحلها بأسرع وقت.

وفى الشرقية، شهد عدد من قرى ومدن محافظة الشرقية، أمس، حالة من الطقس السيئ وتكاثر للسحب المنخفضة، صاحبها سقوط أمطار على معظم الأنحاء، ما أدى لتباطؤ حركة المرور على الطرق الرئيسية والفرعية.

وفى دمياط، تعرضت بعض المناطق في دمياط الجديدة وشطا وعزبة البرج ورأس البر لأمطار متفرقة مصحوبة بغيوم وبرودة شديدة، وتسببت موجة الطقس السيئ في غلق بوغاز الصيد بعزبة البرج، وتكدست مراكب الصيد في مدخل البوغاز لحين تحسن حالة الطقس، فيما سارت حالة الملاحة بميناء دمياط بشكل طبيعى ولم تتأثر بتقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة.

وفى الإسماعيلية، تعرضت المحافظة لموجة شديدة من الرياح والأمطار بشكل مفاجئ، وغمرت الأمطار الطرق السريعة، فيما تعطلت حركة المرور في مداخل مدينة الإسماعيلية ومخارجها، وأمام نفق قناة السويس ومعديات القناة بسبب تكدس السيارات بسبب هطول الأمطار رغم عدم توقف العبور.

وأعلن المحافظ اللواء شريف بشارة، حالة التأهب القصوى، وكلف رؤساء القرى والمدن بالتواجد الميدانى خلال تساقط الأمطار وتشكيل غرف عمليات لمتابعة الأمطار وكسحها أولا بأول، وإلغاء إجازات عمال الأحياء وتكثيف المعدات في نفقى جمال عبدالناصر والممر بوسط المدينة، والتنسيق مع مسؤولى شركة المياه والصرف الصحى لسحب أي مياه مباشرة.

في سياق متصل، خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة فصل التيار الكهربائى عن المدارس حال سقوط الأمطار، نتيجة عدم استقرار الطقس، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات حرصا على سلامة الطلاب في المدارس والفصول.

وشددت الوزارة على تغيير تغطية جميع الأسلاك الكهربائية واستبدال وتصليح مفاتيح الكهرباء التالفة، واستبدال زجاج الشبابيك التالف والأبواب والأسوار والسلالم، ومراجعة جميع وصلات الكهرباء، والتأكد من نظافة أسطح المدارس، والبالوعات وتسليك مسالك المطر، وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.

ووجهت بتوعية الطلاب من خلال الإذاعة المدرسية وداخل الفصول بعدم التواجد بتجمعات مياه الأمطار خشية وجود بالوعات مفتوحة أو بيارات أو خطوط كهرباء أرضية، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصًا على حياتهم، مع ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات موجودة في المبنى المدرسى أو السور على وجه السرعة، في حالات تصدع أو انهيارات.

وتابع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الجهود التي تم اتخاذها من قبل المحافظين، لمواجهة الأمطار، واطمأن على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.