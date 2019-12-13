شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: المديريات تبدأ طباعة أسئلة أولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المديريات والإدارات التعليمية تبدأ فى طباعة أسئلة امتحانات اولى ثانوى الورقية الأسبوع المقبل استعدادا لانطلاق الامتحانات فى يناير المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أن الأسئلة سيتم طباعتها وتظريفها من قبل المديريات والإدارات وستكون مسئولية تأمينها على المديريات واى حالات تسريب أو تصوير سيتم محاسبة المسئول عن ذلك.

Advertisements

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت 11 يناير المقبل لامتحانات الصف الأول الثانوى العام الورقية وايضا الإلكترونية للصف الثاني الثانوي.