شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام بريطانية: حزب العمال يواجه أسوأ خسارة منذ الحرب العالمية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام بريطانية، إن الانتخابات البرلمانية فى بريطانيا شهدت أسوأ خسارة لحزب العمال منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل. وأوضحت "العربية" أن استطلاع للناخبين في بريطانيا يشير إلى فوز المحافظين بأكثرية نيابية. Advertisements

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