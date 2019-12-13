شكرا لقرائتكم خبر عن "الموت فى نبع السلام" وثائقى يفضح جرائم أدوغان فى شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة العربية، فيلم وثائقى يحمل اسم "الموت في نبع السلام " يكشف بالأدلة والتسجيلات جرائم تركيا وميليشياتها في شمال سوريا. ويذاع الفيلم اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث أطلقت قناة العربية برومو الفيلم وتضمن أجزاء من شهادة بعض الناجين من بينهم سيدة قالت:"طردوني وقالوا لي إذا عدت لبيتك هنا سنقطع رأسك".

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