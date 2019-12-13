تشييع جثمان المخرج التليفزيونى شريف السقا عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشيع جثمان المخرج التليفزيونى شريف السقا، مخرج برنامج "الحكاية" للإعلامى عمرو أديب، عقب صلاة الظهر غداً الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وكان قد توفى المخرج التليفزيونى شريف السقا، مخرج برنامج "الحكاية" للإعلامى عمرو أديب، فى حادث سير اليوم الخميس، كما عمل معه ببرنامج "كل يوم" الذى عرض على شبكة قنوات أون.
شريف السقا هو شقيق الإعلامى مصطفى السقا، وهو المشرف العام على شبكة قنوات "أوربت" السابق، والرئيس السابق لقناة أون.
ونعى حازم شفيق رئيس شبكتى الحياة وأون الراحل شريف السقا،"رحم الله الفقيد.. كان يتمتع بسمعة طيبة.. وخبرة كبيرة فى عالم الإخراج التليفزيونى وجمعنا العمل فى التليفزيون المصرى عبر العديد من البرامج الناجحة".
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