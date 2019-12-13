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تعرف على المدة القانونية اللازمة لترخيص المحال العامة المقامة بعقار مخالف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن قانون المحال العامة الجديد اشتراطات حول موقف المحال المراد تقنين أوضاعها والمقامة بعقار مخالف، والمدة القانونية اللازمة لذلك، وهل سيتم منح المحال ترخيص مؤقت لحين تقنين اوضاعها، وما هى الاشتراطات اللازمة لترخيص المحال.

 

ووفقا للقانون:

• تلتزم المحال العامة التى تمارس نشاطها بدون ترخيص بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، خلال سنة، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.

• تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات.

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• تُمنح المحال العامة ترخيص مؤقت لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد.

 

 

 

 

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