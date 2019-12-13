شكرا لقرائتكم خبر عن فساد عينى عينك.. بلدية إسطنبول تمنح مناقصة لصديق ابن أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن بلدية إسطنبول أعطت إحدى المناقصات مقابل 187 ألفًا و900 ليرة لشريك نجل الرئيس التركي بلال أردوغان، أثناء فترة رئاسة حزب العدالة والتنمية.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن إدارة بلدية إسطنبول أثناء فترة رئاسة حزب العدالة والتنمية، أرست مناقصة على أحد أصدقاء بلال أردوغان من مدرسة الإمام الخطيب، حيث منحته أعمال تصميم وبرمجة الموقع الإلكتروني لمكتب إدارة المدينة في إسطنبول مقابل 187 ألفًا و900 ليرة.

وأوضح أن تلك المناقصة لصالح الشركة التي يعد صديق بلال مؤسسًا لها، وهي شركة مايديام تكنولوجي، حيث إنه حسب السجل التجاري لعام 2018 الذي وقعت فيه المناقصة، فإن ممثل شركة مايديام تكنولوجي هو صديق أردوغان في مدرسة الإمام الخطيب الثانوية محمد سامي صيلان.