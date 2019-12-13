المتحدث باسم الجيش الليبى: ندعو المسلحين لتسليم أنفسهم ونضمن سلامتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش دخلت إلى مناطق وأحياء رئيسية في العاصمة طرابلس. وأضاف خلال تصريحات لـ"سكاى نيوز"، "دمرنا عشرات الطائرات المسيرة التركية في معارك طرابلس، وكل خطوط العمليات تشهد اشتباكات مع الميليشيات في طرابلس". Advertisements كما أعلن أن الجيش الليبي سيطر على عدة أحياء في طرابلس، مضيفًا :" ندعو المسلحين إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم ونحن نضمن سلامتهم".

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