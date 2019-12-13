أخبار × 24 ساعة.. طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول مستمر للأثنين المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين القوى العاملة تبرم اتفاقية جماعية تحقق مزايا مالية لـ 990 عمالا بأحد الفنادق صندوق تحيا مصر: إطلاق قوافل طبية بمدينة بشاير الخير بالإسكندرية التضامن: إصدار قانون الضمان الجديد يناير المقبل الصحة: اعتماد منصات تعليم إلكترونية و "تابلت" لكل طبيب ببرنامج الزمالة المصرية Advertisements وزيرا النقل والمالية يجتمعان لمناقشة تطوير العمل بالموانئ الكهرباء: الشبكة مستقرة ولم تتأثر بسقوط الأمطار فى طقس اليوم صور.. اجتماع تنسيقى بين نقابة الأطباء و"الصحة" لمناقشة قضية التكليف الجديد التعليم العالى تعلن فوز مرشح مصر بوظيفة مدير معهد البحوث والدراسات العربية مدرسة البكالوريا الدولية الحكومية بالتجمع تعلن فتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل

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