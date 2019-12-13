مدير الهيئة الأرمنية: تبنى مجلس الشيوخ جريمة إبادة الأرمن سيدفع الإدارة الأمريكية للاعتراف بالجريمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت فيرا يعقوبيان المديرة التنفيذية للهيئة الأرمنية الوطنية فى الشرق الأوسط، أن تبنى مجلس الشيوخ الأمريكى قرار بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن خطوة يجب أن تدفع الادارة الامريكية للاعتراف بتلك الجريمة التى ارتكبتها تركيا منذ ما يقرب من 100 عام.
وقالت التنفيذية للهيئة الأرمنية الوطنية فى الشرق الأوسط، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن هناك ما يقارب 25 دولة حتى الآن اعترفت بالإبادة الجماعية للأرمن، مؤكدة أهمية قرار مجلس الشيوخ الأمريكى فى خدمة قضية الأرمن.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي تبنى بإجماع أعضائه قرارا يعترف بالإبادة الأرمنية بعدما كان مجلس النواب اعترف بذلك رسميا بغالبية ساحقة في تصويت أثار غضب تركيا.
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