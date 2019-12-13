شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف: إنشاء مستشفى عسكري لعلاج الجنود الأتراك بأوامر من تميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، عن توجيه أمير قطر تميم بن حمد أوامر بإنشاء مستشفى المدينة الطبية العسكرية وتخصيصها استعداداً لعلاج الجنود الأتراك المتواجدين بالدوحة وبالقاعدة العسكرية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم وضع حجر أساس مشروع المدينة الطبية العسكرية، لافتا إلى أن المستشفى العسكري جاء ضمن الاتفاق المبرم بين تميم بن حمد ورجب طيب أردوغان في الزيارة الأخيرة التي قام بها أردوغان إلى العاصمة.

ولفت موقع قطريليكس، إلى أن المستشفى يتم تجهيزه بشكل سريع في الوقت الحالي، خاصة أنه بنهاية شهر ديسمبر الجاري سيرتفع عدد القوات المسلحة التركية المخصصة للقاعدة العسكرية في الدوحة إلى 2800 جندي، ومع اكتمال توسعة القاعدة التركية سيكون لدى تركيا 1434 جندياً من القوات البرية، و272 من القوات الجوية و228 من القوات البحرية، كما سيتم تزويد المقر المشترك بـ108 من الأفراد، وسيتم تعيين مجموعة دعم من 758 لتقديم المساعدة للقوات.