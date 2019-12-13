يقظة ضابط توقع هاربا من 15 سنة سجن بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، القبض على هارب من حكم قضائي بمدينة الشروق. البداية أثناء تواجد النقيب نديم ندا، بارتكاز الشروق الأمني الواقع بطريق السويس الصحراوي، تمكنه من ضبط "محمد. ح." سائق مقيم أسيوط. Advertisements تبين بالفحص الجناي أنه محكوم عليه بالسجن 15 سنة في القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر بتهمة التظاهر بدون تصريح. أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعقيد هاني القطان، مفتش المباحث، أقر المتهم بصحة الحكم الثادر ضده. تحرر المحضر اللازم، وباشرت النياية العامة التحقيق.

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