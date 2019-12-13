بالكريسماس و"بابا نويل".. مطار القاهرة يستعد لاستقبال العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:
بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي استعدادتها، لاستقبال العام الجديد واحتفالات رأس السنة الميلادية، وأعياد الكريسماس.
وقامت الشركة برئاسة المهندس أحمد فوزي، بتزيين صالات مطار القاهرة بأشجار الكريسماس وبابا نويل، مع عزف مقطوعات موسيقية على البيانو لأول مرة حرصًا على إضفاء روح الأعياد ولخلق جو من البهجة والسرور للركاب والعاملين وكل مرتادي المطار.
كما تم إتاحة الفرصة للركاب لالتقاط الصور التذكارية لاستقبال عام جديد ملئ بالأمن والخير والرخاء.
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