وفاة شريف السقا مخرج برنامج "الحكاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - توفي شريف السقا، مخرج برنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب على قناة "أم بي سي مصر"، إثر تعرضه لحادث سير، مساء الخميس.

وكان "السقا" تولى إخراج برنامجي "كل يوم" على شبكة قنوات "أون"، و"القاهرة اليوم" على شاشة "أوربت" الذي قدمهما عمرو أديب، قبل انتقاله إلى "أم بي سي".

ويُشيع جثمان المخرج التليفزيونى، عقب صلاة ظهر غدًا الجمعة من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد والعزاء بمسجد الشرطة مساء غدا السبت.