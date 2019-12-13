أخبار مصر | الزناتي: ورش فنية وعرض لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: ورش فنية وعرض لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مسرح نقابة الصحفيين، مساء أمس الخميس، عرضًل فنيًا جديدً لأبناء الصحفيين لمسرح العرائس وورش فنية للأطفال في الرسم والاشغال اليدوية وتصميم العرائس والتلوين، وذلك بالتعاون مع الادارة العامة لثقافة الطفل برئاسة السيدة لاميس الشرنوبي.

وصرح حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، بأن مسرح النقابة شهد إقبالًا كبيرًا من أبناء الصحفيين وأسرهم، وقدمها فريق العرائس لقصر ثقافة الطفل بقصر جاردن سيتي برئاسة السيدة عبير شلتوت.

وأشار "الزناتي" إلى انه تم عرض مسرحيتين للعرائس، وسبقهما ورشة فنية للأطفال في الرسم والاشغال اليدوية وتصميم العرائس والتلوين، تحت إشراف مدربين من قصر ثقافة الطفل.

وصرحت لاميس الشرنوبي مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، بأن الأنشطة الفنية التي تقيمها الإدارة مع نقابة الصحفيين لأبناءهم، تأتي في إطار التعاون الذي وافق عليه الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ وذلك لتقديم هذه الأنشطة لأبناء الصحفيين، لما تحمله من رسالة فنية وثقافية، تساهم في توعية النشء، وتقدم لهم نماذجًا إيجابيًا وبث روح الانتماء.