أخبار مصر | بعد حضورها منتدى أسوان.. تعرف على أول رئيسة لـ إفريقيا الوسطى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حضورها منتدى أسوان.. تعرف على أول رئيسة لـ إفريقيا الوسطى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى سابقًا كاثرين سامبا بانزا، بحفاوة الترحاب من الشعب المصرى، كما قدمت الشكر للقيادة المصرية على دعوتها لحضور منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

كاثرين سامبا سيدة أعمال ناجحة وناشطة فى حقوق المرأة

شاركت "رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، في جلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية"، كما أكدت من خلالها امتنانها لرؤية الاتحاد الأفريقي تجاه مساهمة المرأة في تحول القارة الأفريقية، مشيرا إلى أنَّها انتُخبت رئيسة للجمهورية في سياق مسلح جعل دولتها تعيش مرحلة مضطربة، مردفة: "في هذه المرحلة كان من الصعب الدخول في حوار مع المتمردين الذين سيطروا على الدولة وكانت جمهوريتي تبحث عن قائد يحاول إسكات البنادق ويوقف العنف ويعمل على إطلاق حوار شامل والمصالحة الوطنية وأن يخلق الظروف الأمنية المواءمة، لتنظيم انتخابات ديمقراطية واستعادة النظام".



وقد تولت كاثرين سامبا، مقاليد الحكم فى أفريقيا الوسطى، حينما إنتخبها المجلس الإنتقالى رئيسة مؤقتة لدولة أفريقيا الوسطى، فى فبراير 2014 أى قبل 5 سنوات. وقد تولت كاثرين سامبا، مقاليد الحكم فى أفريقيا الوسطى، حينما إنتخبها المجلس الإنتقالى رئيسة مؤقتة لدولة أفريقيا الوسطى، فى فبراير 2014 أى قبل 5 سنوات. وجاء ذلك خلفا للرئيس ميشيل دجوتوديا، والذى تولى سدة الحكم من أغسطس 2013 وحتى منتصف يناير 2014.