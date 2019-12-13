شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن المنيا يصدر حركة تنقلات موسعة بصفوف البحث الجنائي ومآمير المراكز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، حركة تنقلات موسعة شملت 4 مآمير نقل العقيد محمد خيري، مأمور مركز شرطة مغاغة للعمل مأمور مركز شرطة سمالوط، شرق، ونقل العقيد عمر خليفة، مأمور سمالوط شرق للعمل مأمور مركز شرطة مغاغة، ونقل المقدم هشام حمزة، مأمور العدوة للعمل مأمور لمركز شرطة مطاي، ونقل مأمور مطاي العقيد أكرم عوض، للعمل مأمور للعدوة .

كما شملت الحركة تعيين 7 رؤساء مباحث جدد، بينهم الرائد محمد صلاح، رئيس لمباحث ألعدوه، والرائد عمر عامر، رئيس مباحث مغاغة، والرائد احمد لبيب، رئيس لمباحث بني مزار، والرائد بلال الجنايني، رئيس مباحث سمالوط شرق، والرائد عبدالرحمن شعبان، رئيس مباحث مركز المنيا، الرائد محمد بكر، رئيس مباحث أبوقرقاص، والرائد مصطفي عبدالحكيم، رئيس مباحث قسم ملوي.

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كما شملت الحركة الإبقاء على 5 رؤساء مباحث المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم المنيا، والمقدم احمد ألصفتي، رئيس مباحث دير مواس، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ملوي، والرائد احمد سامي، رئيس مباحث مطاي.

كما شملت الحركة نقل العقيد محمد عثمان، مفتش مباحث سمالوط، للعمل مفتش مباحث مركز المنيا، والرائد احمد درويش، رئيس مباحث العدوة، للعمل مفتش بمركز مطاي، والمقدم محمود الجنايني، رئيس مباحث مركز المنيا، للعمل مفتش لمركز شرطة مغاغة، والمقدم تامر زغلول، وكيلا لقسم الاشتباه بالمديرية، والمقدم محمد هندي، وكيل المسطحات المائية، للعمل وكيل لشرطة النجدة، والرائد وليد طراف، مفتش مباحث سمالوط، والرائد أسلام زين، معاون مباحث مغاغة للعمل معاون أول ابوقرقاص، والنقيب احمد عادل بدوي، معاون لمباحث العدوة، والمقدم احمد سعيد، نائب مأمور مغاغة، والمقدم إبراهيم ناجي، نائب لمأمور قسم ملوي، والمقدم محمود عرابي، نائب مأمور شرطة سمالوط شرق، والرائد أمير سليم، معاون أول مباحث مركز ملوي. والرائد احمد رأفت، معاون اول لمباحث دير مواس.

كما شملت الحركة عدد كبير من ضباط البحث الجنائي على مستوي المراكز والأقسام.