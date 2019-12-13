شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله النجار: كما أن الكعبة في مكة.. فإن الأزهر بالقاهرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالله النجار أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن الأزهر كان مستهدفا من جماعة الإخوان الإرهابية، أثناء فترة حكمهم لمصر وأرادوا أن يركبوه.

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وأضاف عبدالله النجار خلال لقاء تليفزيوني، أن الأزهر منارة علمية كبيرة، موضحًا أنه كما أن الكعبة موجودة في مكة المكرمة فإن الأزهر موجود في القاهرة بمصر.

وتابع الدكتور عبدالله النجار، أن من الضروري أن يبقى للأزهر خصوصيته في التعليم، ولا بد من الجمع بين العلوم الدينية والدنيوية في الأزهر، والتي بدأت منذ قانون تطوير الأزهر في 1961.