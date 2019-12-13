شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع المخرج شريف السقا في حادث أليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي المخرج شريف السقا، مصرعه في حادث أليم، مساء الخميس.

وشريف السقا هو شقيق الإعلامي مصطفى السقا، وهو المشرف العام على شبكة قنوات «أوربت» السابق، وشغل منصبا قياديا في قناة ONE.

وتولى شريف السقا فترة طويلة إخراج برنامج «القاهرة اليوم» على شاشة «أوربت»، وعمل مخرجًا لبرنامج «القاهرة اليوم» على شاشة قناة «أوربت لسنوات طويلة، والذي كان يقدمه عمرو أديب قبل رحيله عن القناة، وانتقل مع أديب إلى برنامج «كل يوم».