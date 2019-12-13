شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير: الإسلام صالح لكل زمان ومكان.. والأزهر لا يواكب العصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، إن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ومن أسس الصلاحية أن يبقى باب الاجتهاد مفتوحًا حتى يوم القيامة.
وأضافت «نصير» خلال لقاء تليفزيوني، أن الإنسانية والعالم كل يوم في شأن، ولابد للازهر أن يواكب الحياة المعاصرة والمتغيرات الجديدة التي تطرأ على المجتمع.
وتساءلت أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية، أين الأزهري المجتهد لقضايا العصر؟
وأوضحت نصير أن العقل الإسلامي المعاصر لا يواكب المستجدات في الحياة ولا يتقبلها بطبيعة العصر، حيث إن العصر الحالي فيه اختلاف في كثير من القضايا عن العصور القديمة.
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