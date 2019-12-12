شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يوقع بروتوكول تعاون مع «المصرية للاتصالات» لميكنة القطاعات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بروتوكول تعاون مع المهندس رأفت هندي، رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عبدالستار الشيخ، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات لمشروع التحول الرقمي وميكنة كل القطاعات الحكومية.

في السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية أن هذا البروتوكول جاء في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ إستراتيجية الدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات مما يعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وإنشاء قاعدة بيانات قومية تساعد في وضع الخطط التنموية المستقبلية.

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مؤكداً على جاهزية المحافظة بتطبيق التحول الرقمي وميكنة الخدمات للقضاء على التعاملات الورقية الروتينية التي تؤثر على مستوى الخدمة، كما أن الميكنة تساعد في القضاء على الفساد بكافة أشكاله وتوفر الوقت والجهد لمتلقي الخدمة.

مقدماً الشكر لوزارة الإتصالات والشركة المصرية للإتصالات على تعاونها المثمر مع المحافظة في كافة القطاعات.

جاءت مراسم توقيع البروتوكول بحضور المهندس محمد الصنفاوي رئيس قطاع مناطق وسط الدلتا والمهندس حسن إسماعيل مدير عام منطقة تليفونات الغربية.