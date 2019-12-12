شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم ملتقى توظيف في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ملتقى التوظيف الحادي والعشرين بمشاركة 600 طالب وخريج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

ويستضيف الملتقى 25 جهة عمل من مؤسسات في قطاعات مختلفة تشمل وزارات وهيئات وبنوكًا ومراكز أبحاث، مثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة المالية، والبنك التجاري الدولي، وبنك مصر، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وجريدة المصري اليوم.

وقال محمود السعيد، عميد الكلية، إن قضية التوظيف من القضايا المحورية في ظل ما نشهده من تطورات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية متلاحقة، لافتا إلى أنها تمثل تحديا صعبا يواجه صانعي السياسات في مصر.

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وأضاف في كلمة له بالافتتاح أن الكلية أولت أهمية كبيرة لعملية الارتقاء بالمهارات العلمية والعملية لطلابها وخريجيها حتى يتسنى لهم الالتحاق بسوق العمل.

وتابع أن هناك دورا مهما للمؤسسات الأكاديمية لتأهيل الطلاب لسوق العمل، وتقليل الفجوة بين مهارات الطلاب واحتياجات سوق العمل.

وتضمنت فعاليات الملتقى محاضرة تعريفية عن القطاع المصرفي، ألقاها أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي CIB، وتحدث خلالها عن دور البنوك في الاقتصاد الوطني، وعن ظروف العمل بالقطاع المصرفي وأبرز المؤهلات والمتطلبات الوظيفية التي يحتاجها الطالب للالتحاق بالعمل بالقطاع.

كما تناولت المحاضرة مستقبل القطاع المصرفي في ظل التغيرات التكنولوجية وأبرز التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في مصر.

ويعد الملتقى أحد الأنشطة المتميزة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية منذ انعقاده لأول دورة عام 1994، حيث يهدف إلى توجيه طلاب الكلية لسوق العمل.