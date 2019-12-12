شكرا لقرائتكم خبر عن بكري: تركيا تدير مؤامرة ضد مصر.. والمنطقة ستتحول إلى ساحة حرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي مصطفى بكري ، إن هناك مؤامرة ضد مصر تنفذها تركيا مع السراج في ليبيا، مشيرا إلى أن أردوغان يهدد مصر بإرسال قوات إلى ليبيا.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»،أن أردوغان وقع اتفاقية مع السراج بموجبها يتواجد في المياه الليبية وذلك لسعى أردوغان إحياء الإمبراطورية العثمانية .
وتابع بكري أن خطة أردوغان في ليبيا مفادها السيطرة على ليبيا وبناء قصر للسراج وينقل أسرته من بريطانيا إلى ليبيا، موضحا أن السراج يبيع ليبيا من أجل الكرسي.
وأكد بكري أن تركيا طلبت من السراج تحويل كل الاستثمارات الليبية في الخارج إلى تركيا.
وأضاف بكري «عندنا رئيس مؤدب، ماسك أعصابه، ردوده محترمه»، ولكن حان الوقت للتصدي بقوة لكل من تسول نفسه التطاول على مصر.
واستطرد بكري هناك تحرش من جانب تركيا ومصر لن تسكت والمنطقة من المتوقع أن تتحول إلى ساحة حرب ولن تكون مصر المعتدية .
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