شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر مؤمنة بقدرة دول أفريقيا على مواجهة مشاكل القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن مبادرة «إسكات البنادق» ستكون العنوان الرئيسي لعمل الاتحاد الإفريقي خلال العام المقبل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمنتدى، أن منتدى أسوان للسلام والتنمية كان بمثابة منصة حوار بين المسؤولين والمهتمين بقضايا قارة أفريقيا، مؤكدًا إيمان مصر بأن دول أفريقيا لديها القدرة على مواجهة مشاكل القارة.

وأوضح أن المنتدى تناول على مدار يومين، القضايا التي تهم القارة الأفريقية بين السلم والأمن والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أنه كان هناك حرص على أن تشهد المناقشات القضايا والتحديات التي تواجه القارة وإيجاد سبل لحلها.

وأشار الرئيس، خلال كلمته، إلى أن المشاركة رفيعة المستوى من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من كل الدول في المنتدى، تعد تعبيرًا ودليلا على أهميته.

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وأعرب الرئيس السيسي عن خالص الشكر والتقدير عن المشاركة الفعالة لفعاليات المنتدى، مشيرا إلى أن منتدى أسوان كان بمثابة منصة حوار بين المسؤولين والمهتمين بقضايا أفريقيا.

وذكر أن منتدى أسوان للسلام والتنمية كان بمثابة منصة حوار بين المسؤولين والمهتمين بقضايا قارة أفريقيا، مؤكدًا إيمان مصر بأن دول أفريقيا لديها القدرة على مواجهة مشاكل القارة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمنتدى، أن المنتدى تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام وقضايا المرأة والنزوح، مشيرًا إلى أن «إسكات البنادق» سيكون العنوان الرئيسي لعمل الاتحاد الأفريقي في العام المقبل.

وأوضح الرئيس أن اختيار عنوان منتدى أسوان للسلام والتنمية أسهم في تقديم حلول جديدة لمشاكل القارة، مشيدًا بحرص المنتدى على مناقشة قضايا المرأة.

وقال الرئيس السيسي، إن مصر حرصت على أن يكون جدول أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية معبرًا عن مواجهة التحديات في قارة أفريقيا.