شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: القارة الأفريقية قادرة على معالجة ما يواجهها من تحديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، أن منتدى أسوان تناول أبرز القضايا التي تواجه القارة الإفريقية من منظور العلاقة التكاملية بين السلم والأمن من جهة وبين التنمية المستدامة والشاملة من جهة أخرى.

وقال الرئيس السيسي -خلال الجلسة الختامية لفعاليات «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا» المنعقد بمدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي اليوم الخميس- إن منظمي المنتدى حرصوا على أن يكون جدول الأعمال معبرا عن التحديات التي تواجهها دول قارتنا وعلى أن تشهد جلساته مناقشات جادة وصريحة سعيا نحو إدراك أعمق لهذه التحديات والجهد المطلوب لإيجاد حلول واقعية لها.

وأعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير للمشاركين، وثمّن إسهاماتهم الفاعلة خلال جلسات عمل المنتدى.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المشاركة رفيعة المستوى للسادة رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وكبار المسئولين من الدول الإفريقية ومن مسؤولي الشركاء الإقليميين والدوليين ومراكز البحث والفكر الرائدة حول العالم، مثلت تعبيرا عن أهمية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة كمنصة حوار وساحة لتبادل الآراء والخبرات بين المسؤولين المهتمين بقضايا القارة الإفريقية.

وأوضح أن مستوى المشاركة الأفريقية الرفيع والواسع كان دليلا على شعور ممثلي قارتنا بالملكية الأفريقية للمنتدى والريادة في عمله وهما المبدآن الأساسيان اللذان حرصنا على تبنيهما منذ البداية.

ولفت إلى أن اختيار عنوان الدورة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أجندة للسلام والأمن والتنمية المستدامة في أفريقيا، أسهم في تقديم حلول جديدة ورؤى ثاقبة لمشاكل وتحديات قارتنا الإفريقية وفقا لمبدأ «الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية» وإيمانا من مصر بأن دول القارة تمتلك الإرادة السياسية والحكمة التي تمكنها من التغلب على التحديات المختلفة.

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وأشار الرئيس السيسي إلى أنه خلال يومين من العمل المكثف ناقشت جلسات المنتدى عددا من أهم قضايا السلم والأمن والتنمية المستدامة ونجحت في أن تطرح توصيفا وتحليلا دقيقين للتحديات التي تواجه القارة الأفريقية وتعوق عمليات إعادة الإعمار والتنمية وتحقيق السلام.

وأوضح أن المشاركين بالمنتدى تناولوا عددا من أبرز الموضوعات، منها: منع نشوب الصراعات وحفظ السلام وبناء السلام والخروج من دائرة التطرف المؤدي للإرهاب وقضايا المرأة والسلم والأمن، وقضايا النزوح الداخلي ودعم بناء المؤسسات الوطنية، وذلك من خلال منظور متكامل للعلاقة بين السلام والتنمية المستدامة.

وأكد أن المنتدى لم يغفل تناول سبل تعزيز وترسيخ الملكية الوطنية لأطر ووسائل تصميم السياسات وتنفيذ البرامج ذات الصلة مع إبراز الدور الحيوي والمنطقي الذي يمكن لمؤسسات الاتحاد الأفريقي القيام به في هذا الشأن، وأن المشاركين في المنتدى حرصوا على الخروج بتوصيات ومقترحات لخطوات عملية وطموحة تعالج جذور الأزمات التي تعاني منها القارة.

وأشاد الرئيس السيسي بالحرص الذي أبداه المشاركون على إيلاء أهمية خاصة لموضوع تعزيز دور المرأة الإفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية، وتناولهم لقضايا حيوية أخرى مثل دور المؤسسات وشركات القطاع الخاص كقاطرة لتحقيق التنمية.

كما أشاد بإتاحة المنتدى فرصة لمناقشة الإصلاحات الجارية في الأمم المتحدة في مجال حفظ وبناء السلام، ومتابعة وتقيم خطوات تنفيذ تلك الإصلاحات، ومناقشة المبادرات الإفريقية ذات الصلة، مثل مبادرة «إسكات البنادق» بحلول عام 2020 والتي ستكون العنوان الرئيسي للاتحاد الإفريقي للعام القادم وخارطة طريق بنية السلم والأمن الأفريقية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مناقشة كل هذه الموضوعات بروح من الجدية والصراحة تبرهن على أهمية التوصيات التي خلص إليها المنتدى، وتبلورت في «إعلان أسوان للسلام والتنمية المستدامة» الذي سيمثل خارطة طريق لدول القارة خلال العام المقبل وأساسا لبدء الحوار للمتابعة وتقييم التوصيات الصادرة عن المنتدى وتنفيذها عمليا.

وأكد السيسي ثقته في أن القارة الأفريقية قادرة على معالجة ما يواجهها من تحديات وصولا لتحقيق هدف الاستقرار والسلام لشعوبها وتثبيت دعائم التنمية المستدامة.

وأعرب عن تطلعه إلى استمرار المشاركة الفاعلة في الدورات القادمة للمنتدى والتوسع في الشراكات الاستراتيجية من قبل شركاء القارة، بما يتسق مع مستوى التحديات التي تواجه أفريقيا لتسريع الخطى على طريق تحقيق التنمية والاندماج الاقتصادي والتكامل القاري الأفريقي.