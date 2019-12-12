شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الشراكة وتمكين المرأة ودعم السلام في أفريقيا.. أبرز توصيات منتدى أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إعلان توصيات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في نسخته الأولى، خلال الجلسة الختامية التي عقدت في مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.

واستعرض الإعلامي رامي رضوان توصيات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، وهي كالآتي:

أولا: على صعيد تحقيق «هدف الوقاية من النزاع»، يتعين أن تستهدف أنشطة الاتحاد الإفريقى تناول المحفزات الهيكلية للنزاعات المسلحة بدلاً من مجرد العمل على إدارتها بعد اندلاعها، ومن هنا فالدول الإفريقية مدعوة لاستشراف فرص اعتماد استراتيجية الاتحاد الإفريقية للتقييم والتعامل مع مواطن الضعف على المستوى الوطنى وتحديد السياق المحدد للتطبيق مع العمل على تعزيز الآليات المعنية لدى الاتحاد لتقديم المساعدة الفنية بناءً على طلب من الدولة المعنية.

ثانيًا: على صعيد «عمليات دعم السلام الإفريقية» فيتعين تصميم تلك العمليات في إطار استراتيجية للتسوية السياسية، ودعم التحول إلى مرحلة إعادة الإعمار والتنمية، وعليه فالاتحاد الإفريقى مدعو لمواصلة مواءمة عقيدة عمليات دعم السلام مع طبيعة المهام الموكلة لها، والعمل على تأمين تمويل قابل للتنبؤ بتلك العمليات والانخراط في آليات تنفيذ مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة «العمل من أجل حفظ السلام» استنادًا إلى المقترحات التنفيذية التي تشملها خارطة طريق القاهرة المطورة لهذا الغرض.

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ثالثًا: وعلى صعيد سياسة إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، تجدر الإشارة إلى مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات والمقرر استضافته في القاهرة، والذى تم التوقيع على اتفاقية المقر بشأنه مع انطلاق فعاليات المنتدى، ومن الضرورى العمل في أقرب وقت ممكن على إطلاق أنشطة هذا المركز خاصة فيما يتعلق بتمكين الاتحاد الإفريقى من تقييم وإجراء دراسات تحليلية لاحتياجات الدول المعنية وحشد الخبرات والتمويل اللازمين لتنفيذ البرامج والمشروعات ذات الصلة، خصوصًا تلك المعنية بمعالجة العجز الهيكلى الذي يعوق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة ما بعد النزاعات، والمشروعات الموجهة للمناطق الحدودية بالأقاليم المتأثرة بأزمات، وبناء قدرات ومؤسسات الدولة الوطنية والعمل على إطلاق أنشطة المركز في سياق جغرافى محدد بالقارة، منطقة الساحل على سبيل المثال.

رابعا: وعلى صعيد تمكين المرأة، فالدول الإفريقية مدعوة لاستخدام المؤشرات العملية القارية المعروفة بـ «CRF»، لقياس التقدم في تنفيذ البرامج التي تستهدف تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، وتشجيع الدول الخارجة من نزاعات في القارة على تبنى وتنفيذ خطط التبنى الوطنية المعنية بتمكين المرأة وتأمين حقوقها في سياسات التعافى من النزاعات، مع تشجيع الدول الإفريقية والمفوضية الاتحاد الإفريقى على تعزيز الشبكة الإفريقية للنساء الوسيطات في مجالى منع النزاعات وبناء السلام، إضافة إلى دورها الحالي في مجال الوساطة وتسوية النزاعات.

خامسا: على صعيد التعامل مع مشكلة النزوح القسرى فيجب تسريع وتيرة التصديق على الأطر الإفريقية القائمة بالفعل وتنفيذها وطنيا بما في ذلك تبنى أحكامها في سياق التشريعات والأطر التنفيذية الوطنية في الدول الإفريقية مع تشجيع دول القارة على تناول مشكلة النزوح القسرى في الخطط التنموية الوطنية والتشاور مع أخذ مصالح المجتمعات المحلية المستضيفة للنازحين بعين الاعتبار.

سادسا: على صعيد التعامل مع مسألة الحوكمة في مرحلة ما بعد هزيمة التنظيمات الإرهابية، فيتعين تمكين الاتحاد الإفريقى من الدخول في شراكات إقليمية ودولية لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الوطنية من بسط سيطرتها ومد سلطة الدولة إلى المناطق والمجتمعات المعنية وتشجيع الدول على تصميم برامج فعالة للإعمار والإدماج وإقامة عقد اجتماعى وهياكل حوكمة وطنية تتسم بالشمول.

وأخيرًا، فيما يتعلق بتطوير الشراكات بين الاتحاد الإفريقى وشركائه، فإن عملية الإصلاح والمراجعات الجارية في الاتحاد تمثل فرصة فريدة في هذا الصدد، لاسيما في ضوء تزامنها مع الإصلاحات والمراجعات الجارية في الأمم المتحدة والتطورات القائمة في هياكل التمويل التي اعتمدتها مؤخرًا المؤسسات المالية والدولية والإقليمية، وبالتحديد فإن طبيعة الشراكات المستهدفة للاتحاد الإفريقى مستقبلاً يجب أن تتجاوز مجرد تمويل المشروعات قصيرة المدى للتعافى إلى الاستثمار في القدرات البشرية والمؤسسية للاتحاد وللمنظمات والتجمعات دون الإقليمية، وتبنى منظور تحقيق استدامة السلام في صياغة برامج التعاون مع الأمم المتحدة الهادفة لتفعيل سياسة الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.