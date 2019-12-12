شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله النجار: الأزهر مصري الهوية عالمي الرسالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عبدالله النجار أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ، إن الأزهر مؤسسة وطنية، ويطلق عليه، «مصري الهوية عالمي الرسالة»، وهو جزء من هذا الوطن العزيز الغالي ولا يمكن أن يكون الازهر ضد الدولة المدنية أو الوطنية أو النظام السياسي.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، لولا وجود الأزهر لكان شر جماعة الإخوان له بعدا آخر ، واستطاعوا نشر خطرهم في العالم كله
وتابع النجار، أن الأزهر يدرس علوما لو تركت لغير الأزهر لضل الناس وذهبوا في الضياع، مشيرًا إلى أن الأزهر انتفض مع المجتمع ضد الإخوان.
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