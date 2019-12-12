شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: الشعب تحمّل آثار الإصلاح الاقتصادي لثقته في السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشعب المصري تحمّل آثار الإصلاح الاقتصادي لثقته في الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر تعيش حالة من الاستقرار والأمان وستظل كذلك وأي مشكلة سيتم التغلب عليها.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشعب المصري لديه ثقة كاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتحمل مهما كانت قسوة الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ مصر من الظلام والتآمر من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أن هناك من يريدون تخريب مصر وجعلها مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن.