شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الإسكندرية»: صيانة شاملة لقلعة قايتباي وإزالة الكتابات المُشَوِّهة للجدران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، إن قلعة قايتباي تجرى أعمال صيانة شاملة تشمل الأرضيات الرخامية للبرج الرئيسى وأجزاء عديدة من المبنى الأثري.

وأضاف «متولي»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن فريقًا من المرممين المتخصصين بدأ أعمال صيانة للأرضيات الرخامية بالبرج الرئيسي بالقلعة ضمن أعمال الصيانات التي تتم بقلعة قايتباي لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق.

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يأتي ذلك ضمن خطة لعمل صيانات الضرورية بالقلعة ومنها صيانة للأبواب الخشبية والحليات النحاسية للأبواب وإزالة الكتابات التي على الجدران ودهان السياج الخشبي لحدائق القلعة وصيانة اللوحات الإرشادية بالقلعة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ظل اهتمام وزارة الآثار وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بقلعة قايتباي كأحد أهم المواقع الأثرية بمحافظات الوجه البحري.

وأشاد باستمرار أعمال الصيانة بالقلعة خاصة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية حرصا على عدم تعطل مسار الزيارة خاصة عند صيانة الأبواب الخشبية الداخلية للبرج الرئيسي والباب الخارجي للقلعة والأرضيات الرخامية.

ولفت مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي إلى أنه تمت إزالة أكثر من ٩٠% من الكتابات المسيئة والعبارات الغرامية التي شوهت جدران ومباني القلعة، وذلك من خلال فريق أثري متخصص.